-AVUSTURYA'YA KARŞI 13. MİLLİ RANDEVU İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da Avusturya ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri (A) Grubu 5. maçıyla birlikte 480. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 88 yıllık tarihinde, 251'i resmi, 228'i özel olmak üzere geride kalan toplam 479 maçta, 171 galibiyet, 113 beraberlik alırken, 195 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 619 gol atarken, kalesinde ise 722 gol gördü. 2011 yılında ilk resmi maçına çıkacak Türkiye, son randevusunda, 9 Şubat 2011 tarihinde özel karşılaşmada Trabzon'da Güney Kore ile 0-0 berabere kaldı. Maçla birlikte, teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde 8. sınavını verecek. Hollandalı teknik adam, ay-yıldızlı ekibin başında şimdiye dek 7 maça çıkarken, Türk Milli Takımı bunlardan ilk 3'ünü kazandı, daha sonraki 3 maçı yitirdi, son randevuda ise berabere kaldı. 4'ü resmi, 3'ü özel bu 7 maçta Türkiye 8 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü. Türkiye ile Avusturya grup eleme maçıyla birlikte, tarihte 13. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke (A) milli takımları arasında 6'sı Türkiye, 6'sı da Avusturya sınırları içinde yapılan geride kalan 12 maçta Avusturya 7, Türkiye 5 galibiyet alırken, bugüne dek hiçbir maç berabere sonuçlanmadı. 8'i resmi, 4'ü özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 18 golüne, Avusturya 15 golle yanıt verdi. (A) Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı. İki ülke arasındaki son maç 19 Kasım 2008'de Viyana'da oynandı ve Türkiye müsabakadan Tuncay Şanlı (3) ve Mehmet Aurelio'nun golleriyle 4-2 galip ayrıldı.