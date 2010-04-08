Avusturyalılar İslam'ı tehdik olarak görüyor

T24 - Avusturya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, her iki kişiden birinin "İslam'ı tehdit olarak gördüğü" belirtildi.



Merkezi Yukarı Avusturya eyaletinin başkenti Linz'de bulunan IMAS adlı kamuoyu araştırma Enstitüsünün, Avusturyalılar arasında yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre, "her iki kişiden birinin İslam dinini, demokrasi, özgürlük ve hoşgörü gibi Batı değerleri için bir tehdit olarak gördüğü" ifade edildi.



Değişik yaş ve meslek grubuna mensup denekler arasında yapılan araştırmada, özellikle 50 yaşın üzerindekilerin "İslam'ı büyük bir tehdit olarak" gördükleri, kamuoyu yoklamasına katılanların yüzde 72'sinin "ülkede yaşayan Müslümanların halkın yaşam tarzına uyum sağlayamadığı" görüşünü savunduğu kaydedildi.



Kamuoyu yoklamasına katılanların yüzde 71'i "İslam'ın, Batının demokrasi, özgürlük ve hoşgörü gibi değerleriyle bağdaşmadığını" savunurken, sadece yüzde 11'inin "İslam'ın Batının değerleriyle bağdaşan bir din olduğu görüşünü" taşıdığı belirtildi.



Araştırmaya katılanları siyasi görüşleri açısından da değerlendiren IMAS uzmanları, aşırı sağ eğilimli Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) ve Hristiyan demokrat eğilimli Halk Partisi (ÖVP) yanlılarının "İslam'ı bir tehdit olarak gördüklerini", Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yanlılarının bu görüşe kısmen katıldığını, Yeşiller Partisi yanlılarının büyük bölümünün ise "İslam ile Batı değerlerinin bağdaşabildiği görüşünü" savunduklarını söyledi.



Avusturya İslam Cemaatinin verilerine göre ülkede büyük çoğunluğu Türk olan yaklaşık 500 bin Müslüman yaşıyor.







