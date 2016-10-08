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Spor

Avusturyalı judo şampiyonu hakkında 'tecavüz' iddiasıyla dava açıldı

Seisenbacher 2001 yılında Hırvatistan'da bir eğitim kampında 16 yaşındaki kıza cinsel saldırı girişiminden de yargılanıyor

08 Ekim 2016 16:00

Eski dünya judo şampiyonu Peter Seisenbacher hakkında, 14 yaşından küçük iki kıza tecavüz ettiği iddiasıyla dava açıldı

NTV'nin haberine göre, Viyana Savcılığından yapılan açıklamada, iki olimpiyat madalyalı Seisenbacher'in 1999 yılında 11 yaşındaki bir kız çocuğuna 2002 yılına kadar birçok kez tecavüz ettiği, 2004 yılında da 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

Seisenbacher 2001 yılında Hırvatistan'da bir eğitim kampında 16 yaşındaki kıza cinsel saldırı girişiminden de yargılanıyor.

Hakkındaki iddialara yönelik bir açıklama yapmayan Seisenbacher'in suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis cezası alacağı belirtiliyor. Los Angeles'te 1984 yılında ve Seul'de 1988'de düzenlenen olimpiyatlarda judo dalında altın madalya kazanan Seisenbacher, antrenörlük görevini yürütüyor.

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