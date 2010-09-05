-AVUSTURYALI BAKANDAN BİRLİK ÇAĞRISI VİYANA (A.A) - 05.09.2010 - Avusturya Sosyal İşler Bakanı Rudolf Hundstorfer, aşırı sağcı Özgürlükçüler Partisi'nin (FPÖ) internet sayfasına koyduğu bir oyunla Müslüman toplumunu tahrik etmek istediğini belirterek, "Bu çirkin eylemleriyle Avusturya'daki Müslüman toplumla birlikteliğimizi bozamayacaklar" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Avusturya-Türk İslam Birliği (ATİB), Türk ve Avusturya toplumunun ileri gelenlerine dün bir iftar yemeği verdi. ATİB merkezinde verilen yemeğe, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan, Başkonsolos İbrahim Mete Yağlı ve büyükelçilik mensupları eşleriyle birlikte katıldı. Avusturya toplumunu temsilen Sosyal İşler Bakanı Rudolf Hundstorfer ve Devlet Sekreteri Christine Marek, Yeşiller Partisi'nin Türk kökenli milletvekili Alev Korun ile Katolik Kilisesi temsilcileri ile üst rütbeli subaylar da yemeğe iştirak etti. Avusturya Sosyal İşler Bakanı Rudolf Hundstorfer, burada yaptığı konuşmada, aşırı sağcı FPÖ'nün internet sayfasına koyduğu "Müezzin vur" bilgisayar oyunuyla Müslüman toplumunu tahrik etmek istediğini, savcılığın anında müdahale ederek bu çirkin oyunu sayfadan kaldırmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Hundstorfer, "radikal grupların bu eylemlerine karşı birlikte hareket etme ve direnme" çağrısında bulundu.