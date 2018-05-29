Avusturya'dan yabancılara sosyal yardım kesintisi

Avusturya Başbakanı Kurz, hükümetin sosyal yardımlar ile ilgili yeni planını açıkladı. Buna göre, Avusturya'da Almanca bilmeyen mülteciler dahil yabancılar devletten artık daha az yardım alacak.

Yeni plana göre Almanca bilmeyen mülteciler dahil bütün yabancılar Avusturya devletinden daha düşük miktarlarda yardım alacak. Ancak bunun için de bir sınır getirildi. Yabancılar devletten sosyal yardım alabilmek için beş sene beklemek zorundalar.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un Pazartesi günü bir basın toplantısında açıkladığı yeni plana göre Almanca bilmek, yardımlar için temel unsur haline gelecek. Kurz, "Uygulayacağımız temel kurala göre Almanca, devletin verdiği tam sosyal yardımı almak için ana unsur olacak. Bu demek oluyor ki yetersiz dil bilgisi olanlar sosyal yardımların hepsini alamayacak" dedi. Avusturya devletinin düşük gelirli bireylere verdiği sosyal yardım miktarı aylık 863 euro. Kurz'un ortaya koyduğu yeni plana göre devletin verdiği sosyal yardım 863 euro olarak kalırken, bunu ancak Avusturyalılar ile Almanca dil bilgisini sınavla kanıtlayabilen yabancılar alabilecek. Almanca bilmeyen yabancılar ise 563 euro alabilecek.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haberde, Aynı plana göre iki çocuklu yabancı aileler nispeten daha az yardım alırken, üç çocuk sahibi ailelerin devletten aldığı sosyal yardımda ciddi kesintiler olacak, ancak tek başına çocuk büyüten ebeveynlerin gelirindeki kesinti az olacak. 2017 yılında sağ popülist Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) ile kurduğu koalisyonla başa gelen Başbakan Kurz, açıkladığı bu politika ile genellikle Avusturyalı ailelerin ortalamasından daha fazla çocuk sahibi olan göçmen aileleri hedefliyor ve ülkeye gelmeyi düşünen göçmenlerin önünü kesmeyi amaçlıyor