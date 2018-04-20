Avusturya'dan Türkiye'ye: Seçim etkinlikleriniz istenmiyor, izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihini 24 Haziran olarak açıkladığı erken seçim, sadece Türkiye'nin değil Avrupa ülkelerinin de gündeminde. Almanya'da çok sayıda siyasetçiden, Türkiye'deki seçimlere yönelik kampanyaların ülke sınırları dışına çıkmaması yönünde çağrı gelirken; Avusturya da Türk siyasetçilerin seçim kampanyası etkinliği düzenlemesini yasaklamak istiyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Cuma günü ORF kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'de Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerine yönelik etkinliklerin Avusturya'da istenmediğini ifade etti. Kurz açıklamasında, Türkiye‘nin 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği referandumu öncesindekine benzer bir "müdahaleye" izin verilmeyeceğini belirtti ve şunları söyledi:

"Eğer Türkiye bu kez de Avusturya'da böylesi etkinlikler planlıyorsa net bir şekilde şunu söyleyebilirim, bu etkinlikler burada istenmiyor ve buna izin vermeyeceğiz"

Almanya'dan da tepki geldi

Alman siyasiler de benzer açıklamalar yapmıştı. Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir, federal hükümetin bu kez Türk hükümetinin olası bir etkinlik talebine karşı net bir tutum sergilemesini istedi.

Başbakan Angela Merkel'in partisi Hrıstiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer de Türkiye'de partilerin düzenleyeceği seçim kampanyalarının Almanya'ya taşınmaması gerektiğini söyledi. CDU'lu siyasetçi, "Kentlerimizde birlikte yaşamayı zora sokan Türkiye içi tartışmalar istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Referandum öncesinde Türk siyasetçilerin Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde seçim etkinliği düzenlemek istemesi büyük bir tartışma yaratmış, etkinliklere izin verilmemesi Türk hükümeti ile Avrupa ülkeleri arasında gerginliğe neden olmuştu.

DW,dpa/GA,BÖ

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