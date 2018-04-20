Avusturya'dan Türk siyasilere seçim kampanyası yasağı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'den tüm siyasi partilerin Avusturya'da seçim kampanyası yapmasını engelleyeceklerini söyledi.

ntv.com.tr'nin haberine göre, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını istemediğini sık sık dile getiren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bir radyoya verdiği demeçte "Avusturya'daki Türk seçim kampanyaları istenmiyor ve biz bunlara daha fazla izin vermeyeceğiz" dedi.



Başbakan Kurz, "Bütün Türk siyasi partilerinin seçim kampanyası etkinliklerine engel olacak mısınız?" sorusuna da "evet" yanıtını verdi.



16 Nisan 2017'deki referandum öncesinde de Türk bakanların Almanya ve Hollanda'daki toplantıları iptal edilmişti.



Bu gelişme Ankara ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında diplomatik krize sebep olmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkelere Nazi benzetmesi yapmıştı.



Avusturya'da halen İslam karşıtı Özgürlük Partisi koalisyonda yer alıyor. Avusturya aşırı sağcı bir partinin iktidar ortağı olduğu tek Batı Avrupa ülkesi.