Avusturya’dan terör uyarısı: Başkentlerde yılbaşından önce bir saldırı olabilir

Avusturya polisi, yılbaşına kadar Avrupa başkentlerinde muhtemel bir terör saldırısı olabileceği uyarısı yaptı. Açıklamada kalabalık bölgelerde silahlı veya bombalı bir şekilde saldırı gerçekleşebileceği söylendi.

Hürriyet’in haberine göre Viyana polisinden yapılan açıklamada; uyarının, ismi verilmeyen bir "dost" istihbarat servisinden geldiği ve buna göre yılbaşından önce Avrupa başkentlerinde muhtemel bir terör saldırısı düzenlenebileceği belirtildi.

Açıklamada, uyarının, alışveriş merkezleri, etkinlikler ve kalabalık bölgelerde bombalı veya silahlı saldırı şeklinde gerçekleştirilebileceği yönünde olduğu kaydedildi. Benzer istihbaratın bütün Avrupa başkentlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, bazı potansiyel saldırganların isimlerinin belirlendiği, ancak şimdiye kadar yapılan incelemelerde somut bir sonuca ulaşılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, terör saldırısı ihtimaline karşı güvenlik önlemlerinin artırıldığı vurgulandı.