Avusturya'dan eşcinsel evliliğe izin

T24 - Avusturya parlamentosu, eşcinsel evliliklerine izin veren yasayı kabul etti.



1 Ocak 2010'da yürürlüğe girecek yasa, çiftlerden birinin ölümü durumunda diğerine emekli maaşının bağlanması, boşanma durumunda nafaka ödenmesi gibi, heteroseksüel çiftlerin sahip olduğu bazı hakları aynı cinsiyete sahip çiftlere de tanıyor.



Yasa, eşcinsel evlilerin evlat edinmesi ve yapay döllenmesine ise izin vermiyor.



Avusturya Adalet Bakanı Claudia Bandion-Ortner, parlamentodaki oylamanın Avusturya için büyük ve tarihi bir adım olduğunu söyledi.



Yasaya sağ kanattaki Özgürlük Partisi karşı çıkarken, Yeşiller ise yetersiz buldu.

