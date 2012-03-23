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Avusturya’daki Türk öğrenciden Davutoğlu’na şikayet

Davutoğlu, Türk ve diğer yabancı öğrencilerin eğitim gördüğü Ettenreich Gymnasium isimli orta öğretim okulunu ziyaret etti

23 Mart 2012 10:35

 

T24 - Avusturya’da bir okulu ziyaret eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanına gelen bir Türk öğrenci çarpıcı iddiada bulundu. Öğrenci, “Okulda Türklere kötü davranıyorlar, öğretmenim bana yumruk bile attı” dedi.
 
Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger’in resmi davetlisi olarak başkent Viyana’da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türk ve diğer yabancı öğrencilerin eğitim gördüğü Ettenreich Gymnasium isimli orta öğretim okulunu ziyaret etti.

Mevkidaşı Spindelegger ve Uyumdan sorumlu Devlet Sekreteri Sebastian Kurz ile birlikte sınıflarına giren Bakan Davutoğlu okul çıkışında Türk öğrencilerle ayak üstü sohbet etti.

Sohbet sırasında Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun yanına gelen Türk öğrenci, "Burada öğretmenler bize çok kötü davranıyor. Özellikle Türklere çok kötü davranıyorlar. Bir defasında öğretmenin biri bana yumruk bile attı" dedi.

Çocuğun anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bakan Davutoğlu, "Ciddi misiniz? Bu tür şikayetlerinizi dile getirdiğiniz için size teşekkür ederim. Medeni cesaretiniz için tebrik ederim. Bu konuyu sayın Spindellegger ve Sekreter Kurz ile görüşeceğim" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu’nun Avusturya ziyaretinde bu ülkede yaşayan 260 bin civarındaki Türk kökenli vatandaşın sorunları ele alındı.

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