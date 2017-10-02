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Dünya

Avusturya’daki peçe yasağı ilk kez uygulandı: Polis, Müslüman kadına yüzünü açtırdı

Sadece dini sembolleri değil, saçla çene arasını kapatan her türlü giysi ve maskeyi de kapsayan yasak 1 Ekim’de yürürlüğe girmişti

02 Ekim 2017 23:53

Çeviri: Gonca Tokyol

Avusturya’da polis, 1 Ekim’de yürürlüğe giren "yüzü, saçların başladığı noktadan, çeneye kadar kapatan her türlü giysi ve maskenin kamuya açık alanlarda giyilmesini yasaklayan” yasa kapsamında ilk kez Müslüman bir kadını yüzünü açmaya zorladı. 

AFP'den Barbara Grindl'ın objektifine yansıyan görüntülere göre iki silahlı polis memuru, Saltzburg’un güneyindeki Zell am See kentinde alışveriş yapan peçeli bir kadının yanına gitti. Polisler, kadından sadece gözlerini açıkta bırakan peçeyi çıkarmasını istedi. Kadının polislerden gelen uyarının ardından peçeyi çıkardığı görüldü. 

Avrupa'da ilk olarak 2011 yılında Fransa ve Belçika'da uygulanmaya başlayan ‘peçe yasağı’, mayıs ayında Avusturya parlamentosunda kabul edilmiş ve 1 Ekim’de de yürürlüğe girmişti. Sadece dini sembollere yönelik olmayan yasak, aynı zamanda cerrahi maske, palyaço makyajı gibi yüzü kapatan diğer durumları da kapsıyor. 

Avusturya’da yaklaşık 150 kadının dini sebeplerle yüzlerini kapattığı düşünülürken, turizmciler ise yasağın Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin sayısında azalmaya sebep olacağını savunuyor. Yasağa karşı çıkanlar uygulamanın “İslam dinine karşı gelişen tahammülsüzlüğün bir parçası” olduğunu belirtirken, dün başkent Viyana’da bir araya gelen yüzlerce kişi ise yasağı protesto etmişti.

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