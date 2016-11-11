Avusturya'daki partilerden tutuklamalara ortak bildiri: Vekiller ve gazeteciler serbest bırakılsın

Avusturya Parlamentosu'nda grubu bulunan altı siyasi parti, Türkiye'den HDP'li milletvekilleri ve gazetecilerin serbest bırakılması isteyerek, Türkiye-AB müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulunulan ortak bildiriye imza attı.
Meclis'teki ortak basın toplantısında Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Grup Başkanvekili Andreas Schieder, Halk Partisi (ÖVP) Grup Başkanvekili Reinhold Lopatka, Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz-Christian Strache, Yeşiller Milletvekili Aygül Berivan Aslan, Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Grup Başkanvekili Matthias Strolz ve Stronach Ekibi Partisi (Team Stronach) Grup Başkanvekili Robart Lugar yer aldı.
Toplantıda, Türkiye hakkında hazırladıkları ortak bildiriye imza atan siyasiler, tutuklanan HDP'li milletvekilleri ve gazetecilerin serbest bırakılması ve Türkiye-AB müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulundu.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra yürürlüğe giren OHAL uygulamasının eleştirildiği bildiride, milletvekilleri ve gazetecilerin tutuklanması nedeniyle derin kaygı duyulduğu ifade edildi.
Bildiride, ‘Türk hükümetinden tutuklu milletvekilleri ve gazetecileri derhal serbest bırakmalarını talep ediyoruz' denildi.