Avusturya'daki mücadelede 2 gol vardı

Avusturya'da hazırlıklarını sürdüren Türkiye, Bulgaristan ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Milli Takım'ın golleri, Ömer Toprak ve Burak Yılmaz'dan geldi.

Türk Milli Takımı, rakibi Bulgaristan'a göre maça daha iyi başladı. Özellikle orta saha elemanları, rakip oyunculara baskı yaparak, oyun kurmalarına engel oldu. Milliler, sağdan ve soldan ortalarla rakip kaleleri ilk dakikalarda yoklasalar da golü bulamadı.

Bulgaristan Milli Takımı ise ilk dakikalarda müsabakayı kendi sahasında kabullendi. Özellikle Popov ile ani atak şansı bulmaya çalışan rakip ekip, bunlarda bir türlü başarı elde edemedi. Her iki takım da 20 dakika boyunca tehlikeli ataklar geliştiremezken, Türkiye Nuri'nin kullandığı köşe atışında Ömer ile golü bulmayı başardı.

Skorda üstünlüğü yakalayan Türkiye, genç kanat oyuncusu Sercan Sararer'in geliştirdiği tehlikeli ataklar vardı. Millilerin oynadığı ilk 2 hazırlık maçında etkili oynayan ve dikkat çekmeyi başaran Sercan, bu maçta da Bulgaristan savunmasına zor anlar yaşattı. Fakat onun paslarında, farkı 2'ye çıkaracak bir oyuncu olmadı ve mücadelenin ilk yarısı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı

İkinci yarıda maçın temposu giderek düştü. Bulgaristan, ilk yarıya oranla daha iyi bir oyun sergilese de

beraberlik golü için yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Genelde uzaktan şutlarla 2. golü kovalayan Milli Takımımız ise Nuri Şahin'in üst direkte patlayan şutunun dışında, gole yaklaşamadı.

Son dakikalarda ise Burak Yılmaz sahneye çıktı. Önce 88'de yakaladığı pozisyonda kaleciyi geçemeyen Burak Yılmaz, uzatma dakikalarında ise golü buldu. Caner'in pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen golcü oyuncu, net bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.

Bu golün ardından da mücadele sona erdi.