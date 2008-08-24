Avusturya'da yeniçeri şenliği

Avusturya'nın Macaristan sınırı yakınındaki Purbach köyünde düzenlenen Türk şenliğine binlerce kişi katıldı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun 1683 yılında gerçekleştirdiği 2.Viyana kuşatması sırasında Avusturya'ya esir düşen ve Purbach köyünde yaşamını sürdüren yeniçeri Muhammed anısına düzenlenen şenlikte, köy sakinleri 16. yüzyıla ait Avusturya ve Osmanlı kıyafetleri giydi ve yeniçeri Muhammed'in hikayesini bir tiyatro

oyunuyla sahneledi.



"Purbach Türk Şenliği"nin düzenlendiği alana kurulan stantlarda konuklara Türk ve Avusturya yemekleri ikram edildi. Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Halk Partisi (ÖVP) lideri Wilhelm Molterer de şenlik alanını ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti. Türk standını da gezen Molterer ve beraberindeki partililer, gözleme yediler ve Türk kahvesi içtiler. Mahalli kıyafet giyen Türk kadınlarının gözleme açıp kahve pişirdikleri Türk standı şenliğe katılanların ilgi odağı oldu.



Purbach'a yerleşen yeniçeri



Avusturyalı kaynaklara göre, 1683'teki 2. Viyana kuşatması sırasında Osmanlı kuvvetleri Macaristan sınırı yakınındaki Purbach köyünü de işgal ettiler.



Yeniçeriler köye girdiğinde halk korkudan evlerini terk ederek çevredeki ormanlık alana sığındı. Viyana'ya doğru harekete geçen yeniçeri birliklerinin köyden ayrılmasıyla evlerine dönen Purbach sakinleri, köyün ileri gelenlerinden Josef'in evinde şömineye saklanmış bir yeniçeriyle karşılaştı. Rivayete göre, yağmalamak için girdiği evde şarap içip uyuyan Muhammed adındaki yeniçeri, köy sakinlerinin dönmesiyle korkuya kapılıp evin şöminesine saklandı ve kaçmak isterken bacaya sıkışıp kaldı. Köylüler, şömineyi yakarak yeniçeri Muhammed'i bacadan çıkarıp öldürmek istedi.



Ev sahibi Josef ise yeniçeri Muhammed'e ne tür bir ceza verilmesi gerektiğini belirlemek üzere köy papazını olay yerine çağırdı. Papaz, köylüleri sakinleştirdikten sonra yeniçeri Muhammed'i de "Hristiyan dinini kabul etmesi halinde" af edileceği vaadiyle bacadan çıkmaya ikna etti. Avusturyalı kaynaklara göre, Hristiyan dinine geçmeyi kabul eden yeniçeri Muhammed, yakalandığı evin sahibi Josef'in yanında işe başladı ve ondan sonraki yaşamını da Purbach köyünde sürdürdü.



Anısına heykel dikildi



Purbach Belediyesi, yeniçeri Muhammed'in yakalandığı evin bacasının çıkışına küçük bir heykelini dikti. Yeniçeri Muhammed ve baca çıkışına dikilen heykeli günümüze kadar "Purbach'lı Türk" olarak anıldı ve köyün sembolü olarak kabul edildi. Yeniçeri Muhammed'in yakalandığı Josef'in evi de yıllardan beri "Türken Keller" (Türk mahzeni) adıyla köyün tarihi restoran ve şarap evi olarak hala hizmet veriyor. Restoranın en makbul köşesi ise hala orijinal şekliyle korunan şömine ve bacası. Şöminenin içine kurulan dört kişilik masa, özellikle köye gelen turistlerin rezervasyon için tercih ettikleri masaların başında geliyor.

Yeniçeri Muhammed'in Purbach köyünde yerleşip evlendiği ve çocukları olduğu belirtilirken, mezarı ve yakınlarına ilişkin somut bir bilgi bulunmuyor.