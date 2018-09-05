Avusturya'da Türk vekil cinsiyetçi tweet attığı gerekçesiyle meclis grubundan çıkartıldı

Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) Türk kökenli milletvekili Efgani Dönmez Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, cinsel içerikli ifadeler içerdiği gerekçesiyle Başbakan Sebastian Kurz tarafından meclis grubundan çıkartıldı.

Hürriyet'ten Ali Varlı'nın haberine göre, ÖVP’li milletvekili Efgani Dönmez, Berlin Eyalet Müsteşarı Sawsan Chebli’ye yönelik cinsiyetçi ifadeler içeren paylaşımda bulunmakla suçlandı. ÖVP Genel Başkanı ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, Dönmez’in paylaşımını kadına yönelik hakaret olarak değerlendirdi. Başbakan Kurz, Dönmez’i partisinin meclis grubunda istemediğini belirterek, gruptan çıkardı.



Başkan Kurz, Asya gezisinden döner dönmez partisinin Meclis Grup Başkanı August Wöginger ile bir araya geldi. Wöginger’e direktif veren Kurz, Dönmez’in parti meclis grubundan atılmasını istedi. Başbakan Kurz, Dönmez’e ilişkin kararıyla ilgili, “Politikacılar cinsel içerikli hakaretlerin kabul edilmeyeceğini bilmeli. Yeni ÖVP’de bunların yeri yok” değerlendirmesinde bulundu. Dönmez, Köln’de yaşayan Ali Utlu adlı Twitter kullanıcısının, Arap kökenli Sawsan Chebli’nin müsteşarlıkta yetersiz olduğuna ve nasıl bu göreve geldiğine ilişkin eleştirel paylaşımına yaptığı yorumda, cinsiyetçi imada bulunmuştu. Tepkiler üzerine Dönmez, Twitter’dan ikinci bir paylaşım yaparak hatasını kabul etmiş, zayıf bir anında mesajı paylaştığını belirterek özür dilemişti. Ancak istifa etmemişti.