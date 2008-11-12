Avusturya’da ‘Türk lider’ tartışması

Günlük Die Presse gazetesi yazarı Oliver Pink, "Türk kökenli birinin başbakan olması hayal mi?" sorusunu yöneltti ve "Avusturya'da göçmen çocuklarının hiç kariyer yapmadığı söylenemez" diye yazdı.Barack Obama'nın ezici bir çoğunlukla seçimi kazanmasının hemen ardından Avusturya devlet televizyonuna (ORF) değerlendiren tarihçi Günther Bischof da, "Obama'nın başkan seçilmesi Türk kökenli birinin günün birinde Avusturya'ya başbakan olması gibi bir şey" demişti.Die Presse yazarı Pink de bugünkü makalesinde, eski Cumhurbaşkanı Thomas Klestil, eski Başbakan Franz Vranitzky, eski Başbakan Yardımcısı Erhard Busek gibi yöneticilerin Bohemyalı ve Moravyalı atalarını anımsatan Çek isimleri taşıdığına işaret ederek, hala görevde olan Federal Savunma Bakanı Norbert Darabos'un Burgenland eyaletinde yaşayan Hırvat azınlıktan olduğunu, kısa süre öncesine kadar Kaernten eyaletindeki Sloven azınlık mensubu olan Melitta Trunk'un da Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) milletvekili olarak ulusal meclise girdiğini kaydetti.Yazar, makalesinde özetle şu görüşleri dile getirdi: "Buna rağmen bir Türk'ün, Sırp'ın, Boşnak'ın ya da Hırvat'ın Avusturya'da başbakan veya cumhurbaşkanı olması bir ütopya. Parlamentoda şu sıralar göçmen kökenli tek politikacı Ankara doğumlu Alev Korun. Babasının büyük babası 20'li yılların başında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milletvekillerinden biri olan Korun, Yeşillerin Eylül 2008'deki kongresinde Kamerunlu Beatrice Achaleke karşısında başarılı olarak, seçimlere katılmaya hak kazanmıştı."Yazısında Alev Korun'un henüz dikkatleri üzerine çekmediğini, Barack Obama gibi en üst düzeye gelebilmesi için güçlü bir karizmaya sahip olması gerektiğini ifade eden Pink, Yeşiller partisinin Türk kökenli milletvekili Korun'un, "Obama'yı klasik anlamda bir göçmen olarak görmüyorum. ABD'deki Afrika kökenli Amerikalıların geçmişi daha eskilere dayanıyor. Esaret ve kaçırılmayla ilişkili olduğu için bu Avrupa'daki işçi göçüyle kıyaslanamaz" şeklindeki sözlerine dikkati çekti.Yeşiller partisinin Türk kökenli milletvekili Korun da Die Presse yazarına yaptığı açıklamada, göçmenler için yükselme imkanının Almanya, Hollanda veya İtalya gibi Avrupa ülkelerinde Avusturya'dan daha fazla olduğuna işaret ederek, "Avusturya'da sendikanın uzun süre dışa açık olmadığını ve göçmenlere seçim hakkının çok geç verildiğini" belirtti.Korun, 20 yıldan beri yaşadığı Avusturya'da ikinci ve üçüncü kuşak göçmenlerin "politikaya katılım imkanı var" diyebilmeleri için onlara örnek olduğunu ifade ederek, "ikinci ve üçüncü kuşak göçmenlerde büyük bir yükselme hırsı olduğunu" söyledi.ABD başkanlık seçiminde siyahi aday Barack Obama'nın ezici bir çoğunlukla başkan seçilmesi Avusturya'da yankı yaratmıştı.Barack Obama'nın ezici bir çoğunlukla seçimi kazanmasını ertesi gün Avusturya devlet televizyonuna (ORF) değerlendiren tarihçi Günther Bischof, "Obama'nın başkan seçilmesi Türk kökenli birinin günün birinde Avusturya'ya başbakan olması gibi bir şey" demişti.Gerek Amerikalıların gerekse diğer ulusların Obama'nın kesinlikle kazanacağını tahayyül bile edemediklerini öne süren Bischof, "Kimsenin gerçekten inanmadığı bir olay gerçekleşti ve Obama başkan seçildi. Bu olay, Türk kökenli veya ailesinin bir bölümü Türk bir bölümü Avusturyalı olan birinin kuşaklar sonrası Avusturya'da başbakan seçilmesi kadar ilginç ve şaşırtıcı bir şey" diye konuştu.Avusturyalı tarihçi Prof.Günther Bischof, bir soru üzerine, "Tıpkı Obama seçiminde olduğu gibi Avusturyalıların da kuşaklar sonrası Türk kökenli birinin ülkede başbakan seçilebileceğine ihtimal veremediğini" kaydetti.