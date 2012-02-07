-Avusturya'da Tuna nehri dondu VİYANA (A.A) - 07.02.2012 - Doğu ve batı Avrupa ülkelerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Avusturya'da Tuna nehri dondu ve gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Almanya'dan başlayarak sırasıyla Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Karadeniz'e ulaşan Tuna nehri Avusturya'nın Oberösterreich eyaletindeki bölgede kısmen buzla kaplandı. Avusturya su taşımacılığı idaresi direktörü Reinhard Vorderwinkler basına yaptığı açıklamada, Tuna nehri üzerindeki gemi trafiğinin geçici olarak durdurulduğu, buz nedeniyle Linz bölgesinden Almanya'nın Bavyera eyaletine gemi seferlerinin yapılamadığını bildirdi. Bu arada Almanya'nın Bavyera eyaletinde de Main-Tuna kanalının donduğu ve kanalın 100 kilometrelik bölümünün gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi. Avusturya Merkezi Meteoroloji istasyonu (ZAMG) Tirol eyaletinde dün yapılan ölçümde ısının eksi 28,8 derece olarak saptandığını belirterek, dondurucu soğukların Pazar gününe kadar devam edeceği tahmininde bulundu. Başkent Viyana'da da hava sıcaklığı bugün eksi 10 derece olarak saptandı.