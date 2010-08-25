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Dünya

Avusturya'da 'süt' gerginliği

Avusturya'da bir firmanın süt ürünlerinde Türkçe etiket kullanmaya başlaması, protestolara neden oldu.

25 Ağustos 2010 03:00

T24- Avusturya'da süt ürünleri üretimi yapan NÖM firması, Türk tüketicileri çekebilmek için, Türkçe etiketli süt ürünlerini piyasaya sürünce, protestoların hedefi oldu.


Avusturya'nın saygın gazetelerinden Kurier'in haberine göre firmanın çağrı merkezine her gün yüzlerce protesto telefonu ve e-mail'i geliyor.


Ayrıca internet sitelerinde firmanın tüm ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapılıyor. NÖM firması Türkçe etiket uygulamasına sadece 3 hafta önce başladı. Bu ürünler sadece Türk süpermarketlerinde yer alıyor. 


Şirket yöneticileri, ürünlerinin Türk marketlerinde zaten satıldığını, Türkçe etiket ile sadece tüketicinin sempatisini kazanmayı ve yabancı firmalar karşısında rekabet güçlerini artırmayı amaçladıklarını söylüyor.

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