Avusturya'da 'süt' gerginliği

T24



Avusturya'nın saygın gazetelerinden Kurier'in haberine göre firmanın çağrı merkezine her gün yüzlerce protesto telefonu ve e-mail'i geliyor.



Ayrıca internet sitelerinde firmanın tüm ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapılıyor. NÖM firması Türkçe etiket uygulamasına sadece 3 hafta önce başladı. Bu ürünler sadece Türk süpermarketlerinde yer alıyor.



Şirket yöneticileri, ürünlerinin Türk marketlerinde zaten satıldığını, Türkçe etiket ile sadece tüketicinin sempatisini kazanmayı ve yabancı firmalar karşısında rekabet güçlerini artırmayı amaçladıklarını söylüyor.