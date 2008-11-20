Avusturya'da 'Şanlı' gece

Ay-yıldızlı ekip hazırlık maçına Hölzl'ün golüyle yenik başladı. Ancak Aurelio ve Tuncay'ın golleriyle devreyi galip kapadı. Tuncay, farkı ikiye açtı. Hölzl'ün golünü, sahanın yıldızı Tuncay anında karşılık verdi



A Milli Takım, 2010 Dünya Kupası elemeleri grup maçlarına verilen arayı Avusturya ile deplasmanda hazırlık maçı yaparak değerlendirdi.



Maçın 28. dakikasında 1-0 yenik duruma düşen A Milliler, Tuncay Şanlı hat-trick yaptığı karşılaşmayı 4-2'lik sonuçla kazanmayı bildi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Avusturya olurken, ev sahibi takım 28. dakikada Hölzl'ün kafayla attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan ay-yıldızlılar maça ağırlığını koymayı başardı ve 38. dakikada Mehmet Aurelio'nun kaydettiği golle skora 1-1 eşitlik getirdi.



Rakip kalede gol aramaya devam eden milliler, golden 3 dakika sonra Tuncay Şanlı'nın topu filelerle buluşturmasıyla birlikte 2-1 öne geçti ve ilk yarı aynı skorla sona erdi.



İkinci yarıya çok hızlı giren ay-yıldızlılar, 47. dakikada Tuncay Şanlı'nın golüyle skoru 3-1'e getirerek farkı 2'ye çıkarttı.



Milli takımın kalesine tahlikeli gelen Avusturya, 54. dakikada ilk golün sahibi Hölzl ile bir kez daha filelerimizi havalandırarak yeniden farkı 1'e indirdi.



Avusturya kalesinde pozisyon üretmekte zorlanmayan milliler, gecenin yıldızı Tuncay Şanlı'nın 62. dakikada gelen golüyle 4-2 öne geçti.



Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da başka gol bulamazken, maç 4-2 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi.



Avusturya: 2 - Türkiye: 4

Stat: Ernst Happel

Hakemler: Manuel Grafe xxx, Detlef Scheppe xx, Kai Voss xx (Almanya federasyonu)

Avusturya: Gspurning x, Garics x (Dk. 46 Arnautovic x), Scharner x (Dk. 86 Pröld x), Stranzl x, İbersberger xx (Dk. 46 Standfest x), Hölzl xxx, Leitgeb xx, Ivanschitz xx, Fuchs xx, Saumel x (Dk.64 Aufhauser x), Okotie x (Dk. 46 Hoffer x)

Türkiye: Volkan xx, Gökhan Gönül xx, Gökhan Zan xx, Eren xx, Hakan Balta xx, Kazım xxx (Dk. 84 Sinan x), Sabri xx (Dk. 69 Serkan x), Mehmet Aurelio xxx (Dk. 87 Selçuk x), Ayhan xxx (Dk. 80 Nuri x), Tuncay xxx (Dk. 72 Caner x), Mehmet Yıldız x (Dk. 46 Halil xxx)

Goller: Dk. 38 Mehmet Aurelio, Dk. 41, 47, 62 Tuncay (Türkiye), Dk. 28, 53 Hölzl (Avusturya)

Sarı kartlar: Dk. 34 Sabri (Türkiye), Dk. 49 Ivanschitz (Avusturya)



Maçtan notlar



Avusturya Milli Takımı ile Türkiye arasında oynanan hazırlık maçını 15 bini Türk olmak üzere toplam 23 bin 100 seyircinin izlediği açıklandı.



Avusturya Futbol Federasyonu olası bir olayı önlemek amacıyla Türk ve Avusturyalı seyircileri ayrı tribünlerde oturttu.



Karşılaşma öncesi Türkçe ve Almanca anons yapılırken, Türk taraftarlara Türkçe ''iyi akşamlar'' dileyen stat spikeri, polisin maç boyunca tribünleri görüntülü ve sesli olarak izlediğini duyurarak, ''hayati tehlikeye yol açabilecek maddelerin sahaya atılmaması ve tribünlerde kullanılmaması'' uyarısında bulundu.



Türk ve Avusturyalı seyirciler, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Avusturya Futbol Federasyonu eski başkanı ve eski ulaştırma bakanı Karl Sekanina ile Viyana Belediyesi eski başkanı Helmut Zilk için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

