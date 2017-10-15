Avusturya'da sandık çıkış anketlerine göre Kurz'un aşırı sağ partisi 1. oldu

Avusturyada sandık çıkış anketlerinde, Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un (Kurtz) aşırı sağ partisi "Avusturya Halk Partisi" yüzde 30,2 oy oranıyla birinci parti oldu.Halka daha sıkı göç politikası vaat eden Kurz'un partisini, yüzde 26,8 oy oranıyla aşırı sağcı özgürlük partisi izledi. İktidardaki hükümetin büyük ortağı sosyal demokratlar ise yüzde 26,3 oy oranıyla üçüncü sıraya geriledi.

Sosyal Demokrat Başbakan Christian Kern, seçimden önce seçimi kaybettiği taktirde muhalefette kalacağını ilan etmişti.

NTV'nin haberine göre, seçim sonuçları, Avusturya'da Kurz'un partisi ile aşırı sağ arasında bir koalisyona işaret ediyor. 31 yaşındaki Sebastian Kurz hükümet kurmayı başarırsa dünyanın en genç liderlerinden biri olacak.

Öte yandan aşırı sağcı parti FPÖ'nün 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa seçimlerden ikinci parti olarak çıkması bekleniyor.



Koalisyon hükümetinde yer alan ÖVP'nin oyları artarken, Sosyal Demokrat Partinin oylarında düşüş görüldü. ÖVP oylarını yüzde 6 artırırken, SPÖ ise bir puan oy kaybı yaşadı. 4 yıl önce yapılan genel seçimlerde yüzde 20,5 oranında oy alan aşırı sağcı FPÖ'nün oy oranında yüzde 6'nın üzerinde bir artış olurken, Yeni Avusturya Partisi (NEOS) bir önceki seçimlerde aldığı oy oranını koruyarak yüzde 5,3 oya ulaştı.



2013 seçimlerinde yüzde 12,4 oranında oy alan Yeşiller Partisi kurulduğu 1982 tarihinden bu yana yüzde 4,7 ile en düşük seçim sonucunu aldı.



Sandık çıkış anketlerine göre, Yeşiller Partisinden ayrılan Peter Pilz'in oluşturduğu Liste Pilz ise yüzde 4,3'lük seçim barajını aşarak meclise girmeyi başardı.

ORF'nin sandık çıkış anketlerine göre, 183 sandalyeden oluşan Avusturya Federal Meclisi’nde milletvekili dağılımı ise ÖVP 57, SPÖ 49, FPÖ 51, NEOS 9, Yeşiller 9, Liste Pilz 8 şeklinde oldu.

İlk sonuçlara göre seçimde ikinci parti olduğu açıklanan aşırı sağcıların büyük bir sevinç yaşadığı görülüyor.

Avusturya ne kadar sağa kayacak?

Celal Özcan'ın seçim öncesi analizi şu şekildeydi:

Avusturya'da bugün genel seçimler var. Önceki seçimlerde en güçlü parti çıkan Sosyal Demokratlar (SPÖ) üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Başbakan Christian Kern’in skandallar ve kötü bir seçim kampanyasının ardından yenilgiye uğraması bekleniyor. Anketlerde 31 yaşındaki eski Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’un lideri olduğu Halk Partisi (VVV) yüzde 33 ile önde gidiyor. Ama onu hemen arkasından yüzde 27’yle aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (FPÖ) izliyor. Hatta FPÖ’nün sandıkta sürpriz yaparak, birinci parti çıkacağından korkuluyor.

Aşırı sağ ile koalisyon

Kurz’un Halk Partisi, sandıktan birinci parti çıkarak, aşırı sağın önünü keserse, Avrupa derin bir nefes alır mı? Hayır, çünkü Kurz, Sosyal Demokratlarla (SPÖ) büyük koalisyon yerine, daha çok aşırı sağla bir koalisyonu düşünüyor. Kıyasıya bir yarış yaşanırken Avusturya en zor seçimlerinden birine sahne oluyor.

Türk seçmenlere çağrı

Öte yandan dünkü seçim konuşmasının ardından Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulunan Sosyal Demokrat Partili Başbakan Christian Kern, Türk kökenli seçmenlere seslenerek, “Pazar günkü seçim hepimizin geleceğini değiştirecek. Sosyal imkanların kısıtlandığı, bencil ve günah keçisi aranan bir ‘siyah (ÖVP)- mavi (FPÖ)’ koalisyonu mu istiyoruz, yoksa sosyal sorumlulukların bilinciyle hareket eden bir yönetim mi istiyoruz? Sosyal sorumluluk bilincinde olan her vatandaşımızın SPÖ’yü tercih etmesini istiyorum” dedi.

Lakabı 'İmparator'

Kamuoyu sondajları doğru çıkar da Sebastian Kurz başbakan seçilirse, ‘İmparator’, ‘Harika Çocuk’ gibi lakaplar takılan, seçmenin ‘selfie’ çektirmek için kuyruk olduğu 31 yaşındaki siyasetçi Avrupa’nın en genç lideri olacak.