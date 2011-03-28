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AVUSTURYA'DA SAKATLIK ŞOKU VİYANA (A.A)

28 Mart 2011 12:33

-AVUSTURYA'DA SAKATLIK ŞOKU VİYANA (A.A) - 28.03.2011 - Avusturya milli futbol takımının kaptanı Marc Janko ile orta saha oyuncusu Zlatko Junuzovic'in, sakatlıkları nedeniyle yarın Türkiye ile yapılacak Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında oynayamayacakları açıklandı. Avusturya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Janko'nun sol omuzudan, Junuzovic'in ise sol ayak bileğinden sakat olduğu, her iki futbolcunun da yarın yapılacak maça yetişme olasılığı bulunmadığı bildirildi. Her iki futbolcu da Avusturya'nın Belçika'ya 2-0 yenildikleri maçta sakatlanmıştı. Federasyondan daha önce yapılan açıklamada, aynı maçta sakatlanan bir diğer oyuncu, Franz Schiemer'in de yarın forma giyemeyeceği belirtilmişti.  

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