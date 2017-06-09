Avusturya'da peçe yasağı yürürlüğe girdi

Ekim ayında genel seçim için sandığa gidecek Avusturya’da peçe yasağı bugün yürürlüğe girdi. Hükümetin, yükselen aşırı sağcı Özgürlük Partisi’ni frenleme hamlesi olarak değerlendirilen yasa mayıs ayında onaylanmıştı. Yasaya göre yüzü tamamen örten peçenin kamusal alanda kullanılması 1 Ekim’den itibaren yasaklanacak. Yasaya karşı gelenler 150 euro (591 TL) ceza ödemek zorunda kalacak.

Burka ve peçe gibi yüzü kapayan kıyafetler 2011 yılında Fransa ve Belçika’da yasaklanırken, Hollanda parlamentosu da benzer bir yasak üzerine çalışıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise bütün yüzü kapatan peçenin mümkün olan her yerde yasaklanması gerektiğini savunmuştu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Avusturya’da radikalleşmenin önüne geçmek isteyen iktidar, aşırı fikirler içeren materyallerin dağıtımının yasaklanması, göçmenlerin ‘entegrasyon sözleşmesi’ imzalamaya mecbur tutulması gibi bir dizi yeni önleme imza attı. 12 ay sürmesi planlanan ‘entegrasyon programı’ dahilinde göçmenlere Avrupa değerleri ve Almanca dersleri verilecek. Derslere katılmayanlar para cezasına çarptırılacak.