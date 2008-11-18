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Dünya

Avusturya’da Obama skandalı

Avusturya TV’sinde gazeteci Klaus Emmerich’in, "Bir siyahın batı dünyasına hükmetmesine izin verilmemeli. Siyahlar henüz gelişimini tamamlamadı” dedi.

18 Kasım 2008 02:00

Avusturya TV’sinde gazeteci Klaus Emmerich’in, "Bir siyahın (Obama) batı dünyasına hükmetmesine izin verilmemeli. Siyahlar henüz gelişimini tamamlamadı. Bu bir Türk’ün Avusturya’da başbakan olmasına benzer" sözü infial yarattı.

Avusturya devlet televizyonu ORF’de, yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin izlediği, Amerika başkanlık seçimi programında bir skandala imza atıldı. Programda yorumcu olarak bulunan ORF’nin eski çalışanı Klaus Emmerich, Obama’nın seçilmesi üzerine: "Bir siyahın batı dünyasına hükmetmesine izin verilmemeli" yorumu yaptı.

Sözlerine "Buna izin verilmesi Avusturya’nın bir sonraki başbakanının Türk olması kadar düşünülemez" diye devam eden Emmerich, Obama’nın seçiminin huzursuzluk yaratacak bir gelişme olduğunu çünkü siyahların politika ve medeniyet konusunda gelişimlerini tamamlamamış olduklarını öne sürdü. Olay üzerine Viyana’daki Amerikan Büyükelçisi David F. Girard-diCarlo kanalın başkanı Alexander Wrabetz’e bir protesto mektubu gönderdi.

Mektupta Emmerich’in yorumlarının Amerika’nın gelecekteki başkanı ve halkına hakaret içerdiği, kanalın ve kamuoyunun bu yorum konusunda sessiz kaldığı belirtildi. Emmerich’in ırkçı açıklamaları Almanya’da da yankı buldu. Almanya-Türk Toplumu Derneği Başkanı Kenan Kolat, Berlin’deki Avusturya Büyükelçiliği’ne bir protesto mektubu gönderdi.

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