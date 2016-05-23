Avusturya’da nefesler tutuldu

Avusturya'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Avusturya

Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) adayı Norbert Hofer ile Yeşiller

partisi eski genel

başkanı olan, bağımsız aday Alexander Van der Bellen arasındaki başa baş mücadele

sürüyor. Seçimin galibinin, mektupla kullanılan yaklaşık 900 bin oyun sayılmasının

ardından öğleden sonra netlik kazanması bekleniyor. FPÖ‘nün adayı Norbert Hofer'in

oy oranının yüzde 51,9 civarında tahmin edildiği, rakibi Alexander Van der Bellen'in

de yüzde 48,1'lik oy aldığı hesap ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dört hafta önce yapılan ilk turunu Hofer yüzde 35 oy

oranıyla kazanmış, böylece FPÖ, tarihinde Avusturya genelinde yapılan seçimlerdeki

en yüksek oy oranına ulaşmıştı. Rakibi Van der Bellen ise ilk turda yüzde 23 oy

oranında kalmıştı.

Sağ popülistlerin yükselişi

Hofer'in seçimin ikinci turunu da kazanması durumunda, Avrupa'da

ilk kez bir sağ

popülist cumhurbaşkanlığı makamına gelmiş olacak. Norbert Hofer, FPÖ'nün seçimi

kazanmasının, 1945'ten bu yana Avrupa'nın yaşadığı en feci sağa kayış olacağı

görüşlerine karşı çıkarak, “Bu tamamen saçmalık. FPÖ en sağda yer alan bir parti

değil. Ben kendimi büyük toplumsal sorumluluk taşıyan merkez sağ bir politikacı

olarak tanımlıyorum“ dedi.

Avrupa'da sığınmacı krizi nedeniyle patlak veren tartışmalar, aşırı sağ partilere ivme

kazandırdı. FPÖ'nün 45 yaşındaki adayı Hofer, seçim kampanyasında AB karşıtı

söylemi ve iltica politikalarının sertleştirilmesi talepleriyle

puan kazandı. İktidardaki

Sosyal Demokratlar ve muhafazakarlardan oluşan koalisyon, sığınmacı politikalarını

sertleştirmesine rağmen seçmenin gözünde puan toplayamadı. İki koalisyon partisinin

adayları da ilk turda yaklaşık yüzde 10'luk oy oranıyla yarışa veda etmiş, 1945

yılından beri ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde

ikinci tura kalamamışlardı.

Yeni cumhurbaşkanı 8 Temmuz'da yemin ederek altı yıllık görev dönemine

başlayacak. Avusturya Anayasası'na göre cumhurbaşkanları

sadece iki dönem görev

yapabiliyor.