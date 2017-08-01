Avusturya'da Nazi propagandasına para cezası

Avusturya'da sosyal medya hesaplarından Nazi propagandası yapıp, Nazileri öven paylaşımlarda bulunan bir kişi Vorarlberg Eyaleti Feldkirch Mahkemesi'nce para cezasına çarptırıldı.

Hürriyet'in yerel basından aktardığı habere göre mahkeme, sosyal medya hesabı üzerinden, ''Hitler barış istedi, savaş değil. Yahudilerin gaz odalarına gönderilmesi tamamen uydurma'' şeklinde paylaşımlarda bulunan 36 yaşındaki kişiye para cezası bin 440 Euro para cezası verdi.

Söz konusu kişinin, paylaşımlarını, “Sadece kara mizahtı” şeklinde savunduğu aktarıldı.