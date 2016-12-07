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Dünya

Avusturya'da kimliğini saklayan sığınmacılara 5 bin avro ceza

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, sığınmacıların mülteci statüsü elde edebilmek için gerçek kimliklerini sakladıklarını ve polise yanlış bilgi verdiklerini savundu

07 Aralık 2016 22:37

Avusturya hükümeti, kimliklerini saklayan veya yanlış bilgi veren sığınmacılara para cezası veya hapis öngören tasarı hazırladı. Koalisyon hükümeti, yabancılar yasasında değişiklik öngören tasarıyı kabul etti. Buna göre, yetkililere yanlış bilgi veren sığınmacılar 5 bin avroya kadar para veya 3 hafta hapis cezasına çarptırılacak.

Tasarıya göre ayrıca hakkında sınır dışı kararı olduğu halde ülkede yaşamaya devam eden sığınmacılara 5 ila 15 bin avro para cezası veya 6 hafta hapis cezası uygulanabilecek.

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, gazetecilere yaptığı açıklamada, sığınmacıların mülteci statüsü elde edebilmek için gerçek kimliklerini sakladıklarını ve polise yanlış bilgi verdiklerini söyledi.

Tasarıyı sığınmacıların yanlış bilgi vermesini önlemek için hazırladıklarını kaydeden Sobotka, yanlış bilgi verenlerin 5 bin avroya kadar para cezasına çarptırılacağını veya bu miktarı ödeyemeyenlere 3 haftalık hapis cezasının verileceğini aktardı.

Sobotka, tasarının yasalaşması halinde mülteci statüsü elde edemeyen sığınmacıların sınır dışı edilmesinin hızlandırılacağını kaydetti.

Tasarının gelecek haftalarda Mecliste kabul edilerek 2017'nin ilk aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Sığınmacılara karşı sert tutumu ile bilinen Avusturya'da, yaklaşık 60 binin üzerinde sığınmacı, mülteci statüsü almayı bekliyor.

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