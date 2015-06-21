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Dünya
Deutsche Welle

Avusturya'da kalabalığın üzerine araç sürüldü

Avusturya'nın Graz kentinde bir sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürerek 3 kişiyi öldürdü. Saldırıda, kimisi ağır olmak üzere 34 kişi yaralandı. Yakalanan saldırganın psikolojik sorunları bulunduğu iddia edildi.

21 Haziran 2015 13:56


Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Steiermark eyaletinin başkenti Graz'ın merkezinde meydana gelen saldırı dakikalarca devam etti. 26 yaşında, evli ve iki çocuk babası olduğu belirtilen saldırgan bu sırada defalarca aracını yayalar ve kafeteryalarda oturanların üzerine sürdü. Sürücünün aracından ayrılarak bir çifte bıçakla da saldırdığı belirtildi. Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişiden birinin 4 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.

Saldırıya tanık olan Graz Belediye Başkanı Siegfried Nagl, olayı anlatırken "Önce aracını bir çiftin üzerine sürdü. Orada kalır artık derken, araç benim ve diğer yayaların üzerine doğru yöneldi" sözlerini kullandı.

Saldırıya tepkiler

Saldırıda hayatını kaybedenleri anmak üzere yüzlerce kişi Stadtpfarr Kilisesi'nde düzenlenen bir ayine katıldı. Binlerce kişi saldırının meydana geldiği şehir merkezine mumlar bıraktı. Graz belediyesi kurbanlar için internette bir 'dijital taziye defteri' açtı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, "çılgınca eylemin kendisini derin şekilde sarstığını" söyledi. Avusturya 1. Ligi takımlarından Sturm Graz dün oynayacağı maçı saldırı nedeniyle iptal etti. Şarkıcı Andreas Gabalier Spielberg'de verdiği konseri kurbanlar için 1 dakikalık saygı duruşuyla bitirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

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