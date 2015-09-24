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Dünya

Avusturya'da IŞİD üyesi Türk'e 4 yıl hapis

Mahkeme başkanı '3 çocuğunu düşün' deyince sanık pişmanlık açıkladı

24 Eylül 2015 00:17

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün görülen IŞİD davasında 33 yaşındaki Caner Yıldırım 4 yıl hapse mahkum edildi. Duruşmada pişmanlık sergilemeyen sanığa hakim “3 çocuğunu düşün” deyince sanık pişmanlık açıkladı, 10 yıllık cezasında indirime gidildi.

Avusturya’dan 10 Çeçen gencini arabasıyla Suriye’ye götürmeye çalıştığı, Gaziantep emniyeti tarafından geri çevrilerek bu girişiminde başarılı olamadığı, IŞİD’e katılımlar için çalışmalarda bulunduğu ve sempatizanlarına para, cep telefonu, giyecek ve araç temin ettiği iddiasıyla yargılanan Ankaralı 3 çocuk babası Yıldırım mahkemede karar verilmeden önce ayağa kalkarak savunması istenenince “İnancım gereği ayağa kalkmayacağım” diyerek kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Başkanı kadın hakim Minou Aigner “Bak 3 çocuğunu düşün. En az 10 yıl hapse mahkum edileceksin. Yasalar gereği mahkemeye saygılı olmalısın. Git avukatınla konuş. Suçunu itiraf et ve bu örgütle bir daha irtibata geçme” diyerek duruşmaya 20 dakika ara verdi.

 

Suçunu itiraf etti

 

Aradan sonra mahkeme karşısına çıkan Caner Y. suçunu itiraf etti. “Pişmanım. Bir daha bu tür suçlarla karşınıza çıkmayacağıma söz veriyorum” şeklinde ifade değiştirince 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

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