Avusturya’da IŞİD operasyonu



Die Presse gazetesinin haberine göre sabah saat 04:00 sularında başlayan operasyonda Viyana, Linz ve Graz kentlerindeki çeşitli ev, ibadethane ve camilerde arama yapıldı. Hakkında yakalama kararı olan 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin Avusturya'daki genç Müslümanları radikalleştirdiği ve çatışmalara katılmaları için Suriye'ye gönderdiği sanılıyor.

Graz Eyalet Mahkemesi'nin kararıyla başlatılan operasyonda yaklaşık 500 polis memuru görevlendirildi. Operasyonda baş şüphelinin Bosnalı bir imam olduğu belirtiliyor. Operasyonun Avusturya Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Dairesi'nin yaptığı soruşturmanın sonuçlarına dayandırıldığı kaydediliyor. Krone Zeitung konuyla ilgili haberinde şüphelilerin iki yıl boyunca dinlendiğini ileri sürdü.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, şimdiye kadar Avusturya'dan Suriye ve Irak'a yaklaşık 150 cihatçı gitti. Bunların 60'ının yeniden Avusturya'ya geri döndüğü belirtiliyor.