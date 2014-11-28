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Dünya
Deutsche Welle

Avusturya’da IŞİD operasyonu

Avusturya’da radikal İslamcı IŞİD örgütünü destekleyen kişilere yönelik sabah saatlerinde geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

28 Kasım 2014 14:14


Die Presse gazetesinin haberine göre sabah saat 04:00 sularında başlayan operasyonda Viyana, Linz ve Graz kentlerindeki çeşitli ev, ibadethane ve camilerde arama yapıldı. Hakkında yakalama kararı olan 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin Avusturya'daki genç Müslümanları radikalleştirdiği ve çatışmalara katılmaları için Suriye'ye gönderdiği sanılıyor.

Graz Eyalet Mahkemesi'nin kararıyla başlatılan operasyonda yaklaşık 500 polis memuru görevlendirildi. Operasyonda baş şüphelinin Bosnalı bir imam olduğu belirtiliyor. Operasyonun Avusturya Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Dairesi'nin yaptığı soruşturmanın sonuçlarına dayandırıldığı kaydediliyor. Krone Zeitung konuyla ilgili haberinde şüphelilerin iki yıl boyunca dinlendiğini ileri sürdü.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, şimdiye kadar Avusturya'dan Suriye ve Irak'a yaklaşık 150 cihatçı gitti. Bunların 60'ının yeniden Avusturya'ya geri döndüğü belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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