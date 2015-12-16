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Dünya
Deutsche Welle

Avusturya'da iki IŞİD zanlısı gözaltında

Avusturya'da güvenlik birimleri Paris saldırılarıyla bağlantısı olduğu tahmin edilen IŞİD üyesi iki kişiyi gözaltına aldı.

16 Aralık 2015 19:47


Avusturyalı yetkililer söz konusu iki kişinin Ortadoğu'dan Avusturya'ya geldiğini belirtti. Savcılıktan bir yetkili APA ajansına verdiği demeçte, iki kişinin geçen hafta sonunda Salzburg'daki bir sığınmacı barınağında gözaltına alındığını kaydetti.

Avusturyalı yetkililer gözaltına alınan iki kişinin, 130 kişinin öldürüldüğü Paris saldırılarıyla ilgisi olduğundan şüphelenildiğini belirtti. Soruşturma devam ettiği için savcılık daha fazla bilgi verilemeyeceğini vurguladı.

Krone gazetesinin haberine göre iki zanlı sahte Suriye pasaportu ile Yunanistan üzerinden Balkan rotasını takip ederek Avusturya'ya geldi. İki kişi gizli servis uzmanlarınca sorgulanıyor. Söz konusu iki kişinin Cezayir ve Pakistan kökenli Fransızlar olduğu belirtildi. Adalet Bakanlığı yetkililerinden Christian Pilnacek, ORF Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "İki zanlının Salzburg üzerinden Avrupa'da saldırı planlayıp planlamadığı belli değil' dedi. Pilnacek, söz konusu kişilerin terör örgütüne üye olup olmadığının da araştırıldığını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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