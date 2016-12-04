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Deutsche Welle

Avusturya'da ibre Van der Bellen'den yana

Avusturya'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk hesaplamalara göre Yeşiller Partisi'nin adayı Alexander Van der Bellen kazandı. FPÖ'nün adayı Norbert Hofer mağlubiyeti kabul etti.

04 Aralık 2016 22:48

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) adayı Norbert Hofer'ın kampanya müdürü ORF TV'ye yaptığı açıklamada Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimini Van der Bellen'in kazandığını açıkladı. Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri daha önce iptal edilmişti. Van der Bellen'in rakibi Hofer de Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son derece üzgün olduğunu belirterek rakibinin zaferini kutladı.

6 milyon 400 bin seçmen 10 bin 300 seçim bürosunda oy kullandığı seçimde sandıklar yerel saatle 17:00'de kapandı.

Yeşiller'den 72 yaşındaki Alexander Van der Bellen ise AB dostu bir politikacı olarak tanınıyor.

22 Mayıs'taki seçimler mektupla kullanılan oylarda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle geçen temmuz ayında iptal etmişti. Alexander Van der Bellen 22 Mayıs'taki seçimleri sadece 30 bin oy farkıyla kazanmıştı. 22 Mayıs'ta yapılan oylamada seçmenlerin yüzde 72'si sandık başına gitmişti. Bugünkü seçimde oy kullanma oranının daha düşük olması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

RTR, SSB/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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