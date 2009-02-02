Avusturya'da düğün takılarına vergi muafiyeti

Avusturya’da koalisyon ortakları Avusturya sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) arasında yapılan görüşmeler sonuçlandı ve Vergi Reformu Tasarısı üzerinde anlaşma sağlandı.



Alınan yeni kararların 2009 yılında derhal yürürlüğe gireceği açıklandı.



Ekonomik kriz nedeniyle Avusturya’daki işsizler ordusuna her geçen gün çok sayıda yeni kişinin katıldığı göz önünde tutularak, serbest mesleğe atılacak olanları destekleme kararı alındı. Buna göre; serbest meslek sahipleri ve girişimcilerden yıllık 300 milyon Euro’ya kadar elde ettikleri gelirlerden vergi alınmayacak. Bu da birçok girişimcinin vergi ödemeyeceği anlamına geliyor.



Vergi Reformu’nda hediyelerden alınan vergiler de kaldırıldı. Özellikle Türk vatandaşlarını ilgilendiren bu karar gereği, yeni evlenen gelin ve damada takılacak her türlü nakit ve mal (altın - ziynet) hediyelerden 100 milyon Euro’ya kadar olan tutarlardan vergi istenmeyecek. Şimdiye kadar Avusturya mali polisi bazı Türk düğün salonlarına ani baskın düzenleyerek takı töreninde alınan para ve altınları vergilendirmek üzere zapta geçiriyorlardı.



Alınan yeni kararlar çerçevesinde, sivil toplum örgütleri topladıkları bağışlar için vergi ödemeyecekler. Derneklerin aldıkları yardımların yıllık toplam miktarı 100 milyon Euro’yu geçmediği sürece vergiden muaf tutulacak.



Avusturya Maliye Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, “2009 yılında serbest meslek sahipleri, özel şahıslar ve derneklerden toplam 3,21 milyar Euro vergi tahsili bekleniyordu. Ancak vergi reformu ile bu yıl içerisinde 2,7 milyarlık bir vergi alacağımızı tahsil etmeyeceğiz. Bu kararlar ekonomik krizi en az zararla atlatmamıza yardımcı olacaktır” denildi.