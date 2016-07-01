T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri sil baştan

Avusturya Anayasa mahkemesi, ülke genelinde oy sayımındaki hatalar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin yinelenmesini kararlaştırdı.

01 Temmuz 2016 16:50


Avusturya'da Anayasa Mahkemesi Avusturya Özgürlükçü Partisi FPÖ'nün itirazına yönelik kararını açıkladı. Mahkeme, Yeşiller Partisi adayı Alexander Van der Bellen'in galip geldiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yinelenmesine karar verdi.

Mahkemenin açıklamasında kararın, hiçbir tarafı galip ya da mağlup yapmadığı belirtildi. Mahkemenin kararının amacının, hukuk devleti ve demokrasiye olan güveni sağlamlaştırmak olduğu vurgulandı.

Avusturya Özgürlükçü Partisi, adayları Norbert Hofer'in kıl payı mağlup olmasından sonra birçok seçim bölgesinde usulsüzlükler olduğu yönünde itirazda bulunmuştu. Yeşiller Partisi adayı Alexander Van der Bellen, Hofer'den 31 bin fazla oy alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen'in gelecek hafta yemin ederek göreve başlaması bekleniyordu. Karardan sonra sonbaharda yapılması öngörülen seçimlere kadar cumhurbaşkanlığı makamı geçici olarak aralarında Norbert Hofer'in de bulunduğu Ulusal Konsey tarafından yönetilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avusturya AnayasaCumhurbaşkanlığıAvusturya Anayasa Mahkemesi AvusturyaPartisi FPÖYeşiller PartisiAlexander VanBellenPartisiNorbert HoferBellen HoferVanUlusal KonseyDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/GA/AÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24