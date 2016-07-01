Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri sil baştan



Avusturya'da Anayasa Mahkemesi Avusturya Özgürlükçü Partisi FPÖ'nün itirazına yönelik kararını açıkladı. Mahkeme, Yeşiller Partisi adayı Alexander Van der Bellen'in galip geldiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yinelenmesine karar verdi.

Mahkemenin açıklamasında kararın, hiçbir tarafı galip ya da mağlup yapmadığı belirtildi. Mahkemenin kararının amacının, hukuk devleti ve demokrasiye olan güveni sağlamlaştırmak olduğu vurgulandı.

Avusturya Özgürlükçü Partisi, adayları Norbert Hofer'in kıl payı mağlup olmasından sonra birçok seçim bölgesinde usulsüzlükler olduğu yönünde itirazda bulunmuştu. Yeşiller Partisi adayı Alexander Van der Bellen, Hofer'den 31 bin fazla oy alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen'in gelecek hafta yemin ederek göreve başlaması bekleniyordu. Karardan sonra sonbaharda yapılması öngörülen seçimlere kadar cumhurbaşkanlığı makamı geçici olarak aralarında Norbert Hofer'in de bulunduğu Ulusal Konsey tarafından yönetilecek.