Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun galibi aşırı sağcı aday oldu

Avusturya'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçları aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin adayının sandıktan birinci çıkacağına işaret ediyor. Devlet televizyonu ORF, göçmenlik ve AB karşıtı partinin adayı Norbert Hofer'in oyların yüzde 36'sını almasının beklendiğini duyurdu. Bu durumda Mayıs'ta 22 Mayıs'ta ikinci tura gidilecek.

Nofer seçim kampanyası sırasında Glock marka tabancasını yanında taşımış ve silah ruhsatı başvurularındaki artışın mülteci krizi karşısında doğal bir tepki olduğunu söylemişti. Nofer, "Neyin ne olacağının belli olmadığı zamanlarda insanlar kendilerini korumaya çalışıyor" demişti.

Bağımsız adaylar Alexander Van der Bellen ve Irmegard Griss ikincilik için mücadele ediyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez merkez sağ ve merkez soldaki iki büyük partinin adayları ikinci tura kalamadı.

Sosyal Demokratlar'ın adayı Rudolf Hundstorfer ve Halkın Partisi adayı Andreas Khol'ün oylarının yüzde 11 civarında olduğu belirtiliyor.

Bu partiler, onlarca yıl boyunca tek başına ya da koalisyon ortağı olarak ülke yönetimindeydi.

BBC Viyana muhabiri Bethany Bell, aşırı sağın adayının açık zaferinin ülkenin şimdiki hali, göç ve ekonomiyle ilgili kaygıları yansıttığını vurguluyor.

Avusturya'da cumhurbaşkanlığı daha çok törensel bir makam ancak gözlemciler, Avrupa'da mülteci krizinin yaşandığı bir dönemde aşırı sağın bu başarısının kıtada "şok dalgaları" yaratabileceğini belirtiyor.