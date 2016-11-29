Avusturya'da cumhurbaşkanı adayından 'Türkiye' çıkışı

Avusturya'da göçmen karşıtı Özgürlük Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Norbert Hofer, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılması halinde, Avusturya'nın AB üyeliğini referanduma götüreceğine söz verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yeşiller partisinin desteklediği rakibi Alexander Van der Bellen (72) ile televizyonda düelloya çıkan aşırı sağcı lider Hofer (45), çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hofer, Türkiye'nin AB'ye katılması ya da Brüksel'in daha merkeziyetçi bir politika izlemesi halinde, Avusturya'nın AB'den çıkıp çıkmamasını referandum ile halka soracağını belirtti. Hofer, buna karşın şahsen Avusturya'nın Avrupa Birliği'nden çıkmasını istemediğini sözlerine ekledi ve "Defaatle söylediğim gibi, ben AB'nin olumlu yönde gelişmesini istiyorum" dedi.

Bellen ise "Avusturya’yı AB’den çıkarmakla tehdit eden" Hofer'in güvensizlik duygusu uyandırmaya çalıştığını öne sürdü.

Büyük çekişme

Avusturya'da 4 Aralık'ta düzenlenecek ikinci tur oylaması, ülke tarihinin en uzun cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasının ardından gerçekleşecek. Adayların yaklaşık 350 gün boyunca kampanya yürüttüğü seçimlerle ilgili son anketler, Pazar günkü yarışın büyük bir çekişmeye sahne olacağına işaret ediyor.