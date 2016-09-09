Avusturya'da cumhurbaşkanı adayı: Türkiye'nin AB üyeliğini konuşmak zaman kaybı

Avusturya'da cumhurbaşkanı adayı Alexander Van der Bellen, "Türkiye'nin AB üyeliğini konuşmanın tam bir zaman kaybı olduğunu" söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ORF televizyonunda ZiB2 programına konuk olan Bellen, Türkiye’nin AB ile üyelik görüşmelerine dair bir soru üzerine, Türkiye ile görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini ancak, şu anda Türkiye’nin üyeliğini konuşmanın ''zaman kaybı'' olacağını öne sürdü.

Avusturya Kurier gazetesinin haberine göre; öngörülebilir bir sürede Türkiye’nin AB üyesi olamayacağını savunan Van der Bellen, “Kesinlikle bu, benim cumhurbaşkanlığım süresinde olmayacak” dedi.

İç politikadaki zorluklara rağmen Türkiye konusunda sakin olunması tavsiyesinde bulunan Avusturyalı siyasetçi, Türkiye’nin AB ve sorunlu Ortadoğu arasında tampon görevi gördüğünü ve AB’nin komşusu olmaya devam edeceğini söyledi. Van der Bellen, mevcut ekonomik ilişkileri ne AB ne de Türkiye’nin riske etmek isteyeceğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı seçilmişti ama...

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) aktardığı habere göre; Bellen, Avusturya’da 8 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 30 bin oy farkıyla kazanmış, ancak Özgürlük Partisi usulsüzlük olduğu gerekçesiyle seçim sonucuna itiraz etmişti.

Mektupla oyların tasnifinde usulsüzlük tespit eden Anayasa Mahkemesi ise 22 Mayıs’ta seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Norbert Hofer ile Yeşiller Partisi’nin adayı Alexander Van der Bellen, 2 Ekim tarihinde Avusturya’nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.