T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avusturya'da cumhurbaşkanı adayı: Türkiye'nin AB üyeliğini konuşmak zaman kaybı

''Kesinlikle üyelik, benim cumhurbaşkanlığım süresinde olmayacak''

09 Eylül 2016 16:48

Avusturya'da cumhurbaşkanı adayı Alexander Van der Bellen, "Türkiye'nin AB üyeliğini konuşmanın tam bir zaman kaybı olduğunu" söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ORF televizyonunda ZiB2 programına konuk olan Bellen, Türkiye’nin AB ile üyelik görüşmelerine dair bir soru üzerine, Türkiye ile görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini ancak, şu anda Türkiye’nin üyeliğini konuşmanın ''zaman kaybı'' olacağını öne sürdü.

Avusturya Kurier gazetesinin haberine göre; öngörülebilir bir sürede Türkiye’nin AB üyesi olamayacağını savunan Van der Bellen, “Kesinlikle bu, benim cumhurbaşkanlığım süresinde olmayacak” dedi.

İç politikadaki zorluklara rağmen Türkiye konusunda sakin olunması tavsiyesinde bulunan Avusturyalı siyasetçi, Türkiye’nin AB ve sorunlu Ortadoğu arasında tampon görevi gördüğünü ve AB’nin komşusu olmaya devam edeceğini söyledi. Van der Bellen, mevcut ekonomik ilişkileri ne AB ne de Türkiye’nin riske etmek isteyeceğini de vurguladı.

 

Cumhurbaşkanı seçilmişti ama...

 

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) aktardığı habere göre; Bellen, Avusturya’da 8 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 30 bin oy farkıyla kazanmış, ancak Özgürlük Partisi usulsüzlük olduğu gerekçesiyle seçim sonucuna itiraz etmişti.

Mektupla oyların tasnifinde usulsüzlük tespit eden Anayasa Mahkemesi ise 22 Mayıs’ta seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Norbert Hofer ile Yeşiller Partisi’nin adayı Alexander Van der Bellen, 2 Ekim tarihinde Avusturya’nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

ETİKETLER

Alexander Van der BellenAvusturyaAB üyeliğiTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24