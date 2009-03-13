Avusturya'da çocuk pornocularına ağır darbe

Avusturya polisi, düzenlediği operasyonla bir uluslararası internet çocuk pornografisi çetesini çökertti.



Avusturya polis yetkilisi Harald Gremel, düzenlediği basın toplantısında, operasyonda 14 bin bilgisayar, disket ve sürücüye el konulduğunu, yaklaşık 200 kişinin olayla ilgili suçlandığını söyledi.



9 ile 12 yaşları arasında çocuk resimlerinin bulunduğu internet sitesinin kapatılmadan önce 12 milyon kez ziyaret edildiğini belirten Gremel, bu işe karışanlar arasında çocuklarla çalışan öğretmen gibi kişilerin bulunduğuna dikkati çekti.



Avusturya'da görülen bu en büyük çocuk pornografisi operasyonu kapsamında 189 Avusturyalının internet sitesinden çocuk pornografisiyle ilgili materyalleri indirmekle suçlandığı, 97 kişinin soruşturulduğu belirtildi.



Gremel, 624 kişinin de yalnızca söz konusu internet sitesine baktığı, buradan herhangi bir resim almadığı ya da göndermediği için aklandığını, mahkeme önüne çıkacak kişi sayısının yaklaşık 200 olacağını kaydetti.

