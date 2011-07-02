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Spor

AVUSTURYA'DA CİMBOM'A YOĞUN İLGİ MÜNİH (A.A)

02 Temmuz 2011 18:12

-AVUSTURYA'DA CİMBOM'A YOĞUN İLGİ MÜNİH (A.A) - 02.07.2011 - Galatasaray futbol takımı, 27 Haziran'da başladığı yeni sezon çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'ya geldi. Özel uçakla Almanya'nın Münih kentine gelen sarı kırmızılı takım, burada coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılandı. Pasaport işlemlerinin ardından otobüse binmek isteyen futbolcular, taraftar izdihamı nedeniyle güçlükle hareket edebildi. Teknik direktör Fatih Terim ve Arda Turan'ın taraftarların ilgisi nedeniyle yürümekte dahi zorlandığı dikkati çekti. Fatih Terim, burada basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle oldukça neşeli olduğu gözlendi.  Sarı kırmızılı takım, Avusturya kampına Lorik Cana dışında tam kadro katıldı. Havalimanında Alman polisi ve Türk güvenlik ekibinin yoğun önlem aldığı görüldü. Galatasaray, daha sonra, kamp yapacağı Avusturya'nın Wörgel kentinin Bad Haerinden kasabasına karayoluyla hareket etti.

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