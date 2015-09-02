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Dünya
Deutsche Welle

Avusturya'da bir kamyonda 24 Afgan sığınmacı kurtarıldı

Avusturya polisi kapı ve penceleri kaynak yapılarak, demir parmaklıklar konularak kapatılan küçük bir kamyondan 24 Afgan sığınmacıyı kurtardı.

02 Eylül 2015 12:13

Avusturya Haber Ajansı APA'ya göre polis Viyana'da pencere ve kapıları kaynak yapılarak tamamen kapatılmış olan küçük bir kamyonu durdurdu. Kamyonun içindeki 24 Afgan kurtarılırken, sığınmacıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Aracın Macaristan'dan yola çıktığı sanılıyor.

Yetkililer aracın yan tarafındaki sürgülü kapının iç taraftan kaynak yapılarak kapatıldığını belirtiyor. Arka kapıya kilit takıldığı, aracın pencerelerine ise parmaklıklar konulduğu kaydedildi. Aracın içine temiz hava girmediğini belirten yetkililer, içerideki Afgan sığınmacıların dışarıya çıkmasının imkansız olduğunu vurguladı.

3 metre 35 cm. uzunluğunda, 1 metre 75 cm. genişliğinde ve 1 metre 80 cm. yüksekliğindeki araçtaki sığınmacıların hayatlarının tehlikeye atıldığını söyleyen yetkililer, sığınmacıların, yolculuk süresi uzun olmadığı için sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bundan bir hafta önce Viyana yakınlarında içinde 71 cesedin bulunduğu bir kamyon otobanda terkedilmiş olarak bulunmuştu. Sığınmacıların havasızlıktan boğulduğu tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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