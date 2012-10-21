Avusturya'da Alevilere resmi tatil

Avusturya’da yaşan Aleviler için Aşure Günü ve Hızır Orucu gibi bazı günler resmi tatil ilan edildi.



Ülkede yaşayan Aleviler, Kurban Bayramı, Aşure Günü, Hızır Orucu ve Nevruz’un resmi tatil olması için başvuruda bulunmuştu.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre; Alevilerin bu başvurusu, yetkili makamlar tarafından kabul edildi. Tatil günlerinden inanç hanelerinde "Alevi" yazanlar yararlanabilecek.

Karardan memnun olduklarını dile getiren Alevi Basın sözcüsü Ertürk Maral, “Bizler artık üniversitelerimizde Alevi öğretmenler yetiştiriyoruz. Resmi inanç statüsüne kavuştuğumuz ilk gün olan 16 Aralık 2010 tarihinden bugüne kadar var olan enerjimizi kendi içimize değil, Alevilere binlerce yıldır çok görülen yasal hakların kazanımı için harcamaya özen gösterdik” dedi.

Avusturya'da yaklaşık 30 bin Alevinin yaşadığı belirtiliyor.