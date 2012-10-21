T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avusturya'da Alevilere resmi tatil

Aleviler, Kurban Bayramı, Aşure Günü, Hızır Orucu ve Nevruz’un resmi tatil olması için başvuruda bulunmuştu

21 Ekim 2012 12:22

Avusturya’da yaşan Aleviler için Aşure Günü ve Hızır Orucu gibi bazı günler resmi tatil ilan edildi.
 
Ülkede yaşayan Aleviler, Kurban Bayramı, Aşure Günü, Hızır Orucu ve Nevruz’un resmi tatil olması için başvuruda bulunmuştu.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre; Alevilerin bu başvurusu, yetkili makamlar tarafından kabul edildi. Tatil günlerinden inanç hanelerinde "Alevi" yazanlar yararlanabilecek.

Karardan memnun olduklarını dile getiren Alevi Basın sözcüsü Ertürk Maral, “Bizler artık üniversitelerimizde Alevi öğretmenler yetiştiriyoruz. Resmi inanç statüsüne kavuştuğumuz ilk gün olan 16 Aralık 2010 tarihinden bugüne kadar var olan enerjimizi kendi içimize değil, Alevilere binlerce yıldır çok görülen yasal hakların kazanımı için harcamaya özen gösterdik” dedi.

Avusturya'da yaklaşık 30 bin Alevinin yaşadığı belirtiliyor.

ETİKETLER

aleviavusturyatatil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24