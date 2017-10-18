T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avusturya'da 31 yıl sonra parlamento dışı kalan Yeşiller Partisi'nin eş başkanları istifa etti

Avusturya'daki seçimlerden Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un aşırı sağ partisi "Avusturya Halk Partisi" birinci çıkmıştı

18 Ekim 2017 01:52

Avusturya'da 15 Ekim'de yapılan genel seçimlerin sonucunda, 31 yıl sonra ilk kez Meclis dışında kalan Yeşiller Partisi eş başbakanları Ulrike Lunacek ve Ingrid Felipe görevlerinden istifa etti.

Pazar günü yapılan seçimlerin ardından ilk istifalar gelmeye başladı.

Yeşiller Partisi eş başkanları Lunacek ve Felipe, düzenledikleri basın toplantısında, görevden çekildiklerini açıkladı.

Lunacek, son 31 yılda partide bu denli kötü bir krizin yaşanmadığını belirtti. Kesin seçim sonuçlarını beklemeye gerek olmadığını dile getiren Lunacek, "Partinin dışarıda kaldığı kesin. Bu durumun bir sorumluluğu var. Ben de bu sorumluluğu yerine getiriyorum." dedi.

Felipe de partinin Mecliste kalmasını sağlayamadıklarını ifade etti. Felipe, Trol eyaletinde gelecek yıl yapılacak seçimler için bütün enerjisini bu kente kanalize etmek istediğini söyledi.

Öte yandan, Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Werner Kogler'in geçici olarak parti başkanlığını yürüteceğini açıklandı.

ETİKETLER

avusturyayeşillerseçimparlamento

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24