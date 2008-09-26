Avusturya'da 20 Türk Meclis'e aday

Avusturya'da pazar günü yapılacak erken genel seçimde 20 Türk kökenli aday da yarışacak.



Yeşiller Partisi (Die Grünen) Alev Korun'u genel listenin üçüncü sırasında aday gösterdi. Parti yönetiminin Korun'u, Genel Başkan Prof. Dr. Alexander van der Bellen ile Başkan Yardımcısı Eva Glawischnik'in hemen ardından üçüncü sırada aday göstermesi, Yeşiller'in yabancılar politikası konusunda diğer siyasi partilere öncülük yapmak istediği şeklinde değerlendirildi.



2006 seçimlerinde oyların yüzde 11'ini alarak 183 üyeli federal mecliste 21 sandalyeye sahip olan Yeşiller partisinin bu seçimde de en az aynı oranda oy alacağı tahminleri dikkate alındığında, Alev Korun'un federal meclise girmesine kesin gözüyle bakılıyor.



İlk kez bir Türk meclise bu kadar yakın



Avusturya siyasi tarihinde ilk kez Türk kökenli bir milletvekilinin federal meclise girecek olması ülkede yaşayan 200 bin kadar Türk arasında da sevinç ve heyecana neden oluyor. Resmi verilere göre, ülkedeki Türklerden 118 bini Avusturya vatandaşı. Yasal düzenleme ile seçmen yaşı 16'ya düşürüldüğü için Türk kökenli Avusturya vatandaşlarından yaklaşık 70 bini bu seçimlerde oy kullanabilecek.



Alev Korun, propaganda dönemi içinde Türk sivil toplum örgütlerinde bir dizi toplantı yaparak, seçme hakkına sahip Türk kökenli seçmenlerden oy istedi. Korun, "Federal meclise güçlü bir destekle girerek, başta Türkler olmak üzere ülkedeki tüm yabancıların sözcüsü olmak istediğini" söyledi.



SPÖ ve ÖVP oy peşinde



Yıllardır genel seçimlerde listelerine Türk kökenli adayları dahil eden Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile Hıristiyan demokrat eğilimli Halk Partisi (ÖVP) Türk kökenli adaylara seçilmesi mümkün olmayan son sıralarda yer verdiği için bugüne dek federal meclise Türk aday giremedi.



Yeşiller Partisi tarafından üçüncü sırada aday gösterilen Alev Korun, SPÖ ve ÖVP'nin gerçekte mecliste Türk kökenli milletvekili istemediğini belirterek, "Seçim öncesi çok sayıda Türk kökenli adayı seçilemeyecek sıralarda göstererek, ülkedeki Türk seçmenlerin oylarını böldüklerini" kaydetti.



Yeşiller Partisi, Alev Korun'un yanı sıra Hikmet Aslan'ı Nieder Österreich eyalet listesinin dördüncü sırasında, Efgani Dönmez'i Ober Österreich eyalet listesinin 5. sırasında ve Serpil Akar'ı Tirol eyalet listesinin 5. sırasında aday gösterdi.



Seçimdeki Türk kökenli adaylar



Pazar günü yapılacak erken genel seçimde Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Türk kökenli 14 aday gösterdi. SPÖ'nün Türk kökenli adaylarının isimleri ve listelerdeki yerlerişöyle:



Nurten Yılmaz (30. sıra)



Eylim Gülfırat (230. sıra)



Mustafa Yenici (265. sıra)



Aziz Gülüm (285. sıra)



Şenay Öztürk (300. sıra)



Aslan Ergen (315. sıra)



Deniz Zorlu (326. sıra)



Hatice Tuğrul-Kartal (364. sıra)



Gülnaz Yılmaz (369. sıra)



Ali Ekber Güler (395. sıra)



Cemal Babayiğit (419. sıra)



Bekir Özay (429. sıra)



Ayşe Özcan (448. sıra)



Muhammed Arkaç (453. sıra).



Halk Partisi (ÖVP) ise bu seçimde Türk kökenli aday sayısını iki olarak belirledi ve Viyana eyalet listesinde 15. sırada Şirvan Ekici ile yine Viyana eyalet listesinde Sevgi Atalay'ı aday gösterdi.



Avusturya Federal Meclisi'nin sandalye sayısının 183 olduğu dikkate alındığında SPÖ ve ÖVP'nin eyalet listelerinin son sıralarında gösterdikleri Türk kökenli adayların meclise girmeleri olası görülmüyor.



Avusturya seçim sisteminde adayların aldığı tercihli oylar da seçilmesinde büyük rol oynadığı için SPÖ'nün Viyana listesinde 30. sırada aday gösterdiği Nurten Yılmaz ile ÖVP'nin Viyana listesinde 15. sırada aday gösterdiği Şirvan Ekici'nin başta Türkler olmak üzere seçmenlerden büyük oranda tercihli oy almaları halinde partilerin milletvekili sayısını belirlerken, bu adayları ön sıralara kaydırmalarının mümkün olduğu belirtiliyor.



Pazar günü yapılacak seçimde 6 milyon 931 bin 332 seçmenin sandık başına gideceği hesaplandı. Ülkede 2006 yılında yapılan genel seçimde katılım oranı yüzde 78,49 olarak belirlenmişti.



Son seçimde sandıktan tek başına iktidar olacak parti çıkmadığına ve SPÖ ile ÖVP arasında kurulan büyük koalisyonun iki yıl sonra dağıldığına dikkat çeken siyasi gözlemciler, bu seçimde de sandıktan tek başına iktidar çıkacağına ihtimal vermiyorlar.



Siyasi gözlemciler, sandıktan SPÖ, Yeşiller ve Avusturya'nın Geleceği İttifakı (BZÖ) arasında üçlü bir koalisyonun çıkacağı tahmininde bulunuyor.



Gelişmiş haberleşme ağına sahip Avusturya'da kesine çok yakın seçim sonuçları genellikle devlet televizyonunun (ORF) yerel saatle 19.30'daki ana haber bülteninde yayımlanıyor.



