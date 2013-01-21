Avusturya'da 2 hızlı tren çarpıştı

Avusturya Devlet Demiryolları’na (ÖBB) ait iki hızlı tren çarpıştı. Kazada 5’i ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 8:45 sularında, Hütteldorf banliyosünde meydana geldi. Nedeni henüz açıklanmayan kazada yaralananlar için çok sayıda kurtarma ekibi, ambulans ve cankurtaran helikopterler sevkedildi.

Demiryolları sözcüsü Sarah Nettel, Batı istasyonu Westbahnhof’tan hareket eden bir yolcu treni ile yine Westbahnof’a gelen başka bir hızlı trenin kafa kafaya çarpıştığını, ülkenin batı bölgesine yapılan tren seferlerini iptal edildiğini açıkladı. Kazanın nedeni ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.

Yaralılar arasında Türk yolcuların da olduğu tahmin ediliyor.