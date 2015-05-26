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Dünya

Avusturya'da 14 yaşındaki Türk vatandaşına hapis cezası

Mertkan G., terör örgütüne üye olmak ve terörist saldırı planlamak suçlarından 8 ay hapis cezası aldı

26 Mayıs 2015 20:54

Avusturya’da 14 yaşındaki Türk vatandaşı Mertkan G., 'terörizm' suçundan hüküm giydi. Mertkan G., terörist örgüte katılmak ve bombalı saldırı planlamak suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Avusturya’nın St. Pölten şehrindeki mahkeme, Mertkan G.’yi terör örgütüne üye olmak ve terörist saldırı planlamak suçlarından mahkum etti. Mahkeme heyeti, 14 yaşındaki Mertkan’ın Viyana tren istasyonuna bombalı saldırı düzenledikten sonra Suriye’ye geçip IŞİD’e katılmak üzere olduğuna dönük yeterli kanıt bulunduğuna hükmetti.

Mahkemenin, cezasının 16 ayını ertelediği Mertkan, 8 ay hapis yatacak. Avusturya’ya 2007 yılında ailesiyle birlikte yerleşen Mertkan, Ocak ayında ikinci kez yakalanmadan önce, Ekim ayında yine terör suçlamasıyla yargılanmış ve denetimli-serbestlikten yararlanarak hapis cezası almamıştı.

Mertkan’a yöneltilen suçlamalara delil olarak internetten Playstation’ınına indirdiği bomba yapım bilgileri gösterildi.

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