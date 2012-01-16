T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avusturya'da 110 kilo eroin ele geçirildi. VİYANA (A.A)

16 Ocak 2012 13:03

-Avusturya'da 110 kilo eroin ele geçirildi. VİYANA (A.A) - 16.01.2012 - Avusturya narkotik polis ekipleri Oberösterreich eyaletindeki Wels bölgesinde yaptıkları kontrolde, Bulgaristan çıkışlı bir tırda 110 kilo eroin ele geçirdi.  Narkotik polisin detektör köpeklerle yaptığı kontrolde tırın özel bir bölmesine gizlenmiş olarak bulunan eroinin Avusturya üzerinden Almanya veya Hollanda'ya götürülmek istendiği belirtildi.  İsmi açıklanmayan Bulgaristan vatandaşı tır şoförünün tutuklandığını belirten Wels savcılığı sözcüsü Alois Ebner, şoförün ilk sorgusunda araçta uyuşturucu bulunduğundan haberi olmadığını ileri sürdüğünü bildirdi.  Ebner, uyuşturucunun gizlendiği tır kasasının güzergah üzerinde başka bir çekiciye aktarılmasının planlandığı yolunda da bilgi edindiklerini kaydetti. Avusturya'da son yıllarda ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu olduğunu belirten narkotik polis yetkilileri, ele geçirilen 110 kilo eroinin yaklaşık 8 milyon avro değerinde olduğunu bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24