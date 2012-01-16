-Avusturya'da 110 kilo eroin ele geçirildi. VİYANA (A.A) - 16.01.2012 - Avusturya narkotik polis ekipleri Oberösterreich eyaletindeki Wels bölgesinde yaptıkları kontrolde, Bulgaristan çıkışlı bir tırda 110 kilo eroin ele geçirdi. Narkotik polisin detektör köpeklerle yaptığı kontrolde tırın özel bir bölmesine gizlenmiş olarak bulunan eroinin Avusturya üzerinden Almanya veya Hollanda'ya götürülmek istendiği belirtildi. İsmi açıklanmayan Bulgaristan vatandaşı tır şoförünün tutuklandığını belirten Wels savcılığı sözcüsü Alois Ebner, şoförün ilk sorgusunda araçta uyuşturucu bulunduğundan haberi olmadığını ileri sürdüğünü bildirdi. Ebner, uyuşturucunun gizlendiği tır kasasının güzergah üzerinde başka bir çekiciye aktarılmasının planlandığı yolunda da bilgi edindiklerini kaydetti. Avusturya'da son yıllarda ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu olduğunu belirten narkotik polis yetkilileri, ele geçirilen 110 kilo eroinin yaklaşık 8 milyon avro değerinde olduğunu bildirdi.