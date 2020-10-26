Avusturya ve İtalya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Macron' tepkisi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile ilgili sözlerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaştığının kanıtı olduğunu söylerken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte , Erdoğan'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Avusturya Başbakanı Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı Macron ile ilgili sözlerini ‘hakaret' olarak nitelendirdi.

Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik hakaretlerini kınıyorum. Bu hakaretleri, Türkiye'nin AB ve ortak dünyalarımızdan giderek daha fazla uzaklaştığını gösteriyor. Fransa'ya tam destek ve dayanışma" ifadesini kullandı.

"Hakaretler, AB'nin Türkiye politikasına ters"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Twitter hesabından yaptığı Fransızca paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik eleştirileri kabul edilemez. Kişisel hakaret, AB'nin Türkiye ile ilgili uygulamak istediği pozitif gündeme katkıda bulunmadığı gibi aksine kararlardan soğutuyor. (Fransa) Cumhurbaşkanı ile tam dayanışmayı ifade ediyorum" diye yazdı.