Avusturya ve Danimarka'yla vizeler kalkıyor

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın görüştüğü Avusturyalı ve Danimarkalı mevkidaşları vize muafiyetine ''yeşil ışık'' yaktı.

Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC)– AB Zirvesi'ne katılmak üzere Şili'de bulunan AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın Avusturyalı ve Danimarkalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerden Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti uygulamasına destek geldi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Santiago'da düzenlenen CELAC-AB Zirvesi'ne katılan Egemen Bağış, Avusturya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Reinhold Lopatka ve Danimarka AB Bakanı Nicolai Wammen ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Avrupa politikasından sorumlu Devlet Sekreteri Lopatka'ya, AB üyelik müzakere sürecindeki son duruma ilişkin bilgi veren Bağış, Türkiye'nin, İrlanda dönem başkanlığı sırasında en az bir faslın müzakerelere açılmasını arzu ettiğini ve bu hususta Avusturya'nın desteğinin artarak devam etmesini beklediğini aktardı.

Görüşme sırasında, vize muafiyeti başta olmak üzere, geri kabul anlaşması, Türkiye'de farklı inanç gruplarına mensup vatandaşlara yönelik olarak gerçekleştirilen reformlar ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Bağış'ın Danimarka AB Bakanı Nicolai Wammen ile görüşmesinin de çok sıcak bir atmosferde gerçekleştiği, Wammen'in, Danimarka'nın Türkiye'nin AB üyeliğini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğini yinelediği kaydedildi.

Öte yandan, Danimarkalı bakanın, AB üyesi ülkelerdeki ve AB kurumlarındaki muhataplarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde, Türkiye'nin AB üyeliğinin Avrupa'ya sağlayacağı katkıları vurguladığını ifade ettiği belirtildi.

Terörle mücadele konusunda işbirliği, Türkiye'deki demokratikleşme süreci ve Kürt açılımının gündeme geldiği görüşmede, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması ile geri kabul anlaşmasının da ele alındığı, Suriye konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.