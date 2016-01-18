Avusturya sınır güvenliğini artırıyor



Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'nin mülteci krizine kısa süre içinde çözüm bulacağına inanmadığını belirterek ülke sınırlarında kontrolleri artırmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin Yunanistan'daki dış sınırlarında güvenliğin işlemediğini ifade eden Kurz, birçok Avrupa ülkesinini mültecilerin hızla Orta Avrupa'ya geçmeleri için bu durumdan memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

Kurz, bu yüzden Avusturya gibi ülkelerin "ulusal önlemlerini almak durumunda kaldıklarını" söyledi. Çarşamba günü federal hükümetinin eyalet başbakanları ile bir araya geleceğini ve bu buluşmada somut önlemlerin kararlaştırılacağını ifade eden Bakan, dış sınırlarda güvenliğin sağlanmamasının sorunu ulusal sınırlara taşıdığını vurguladı.

Birkaç ülke ile ortak hareket edebileceklerini de belirten Kurz, örneğin Avusturya, Almanya ve Slovenya'nın işbirliği yapması halinde sığınmacı sayının düşürülebileceğini kaydetti.

Yunanistan'ı AB'nin dış sınırlarında güvenliği yeterince sağlamamakla eleştiren Kurz, "ne davet ne de hoşgeldin" politikasının da mülteci krizine doğru yanıt olduğunu söyledi.