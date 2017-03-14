Avusturya: Seçim için gelecek Türk bakanları engelleriz

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türk bakanların referandum için Avusturya'da seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemek için çaba göstereceğini açıkladı.



Avusturya basınının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan Kern, "Kamu güvenliğinden dolayı böyle bir girişimi engelemeye çalışırım" dedi.

Dışişleri Bakanlı, Avrupa Birliği'nin açıklamalarını 'basiretsiz' olarak değerlendirmişti

"AB’nin yaşanan gerilimin daha fazla tırmandırılmaması için diplomatik sözleşmeleri ve hukuku ihlal ederek bu duruma sebep olan ülkeler yerine Türkiye'ye aşırı söylemlerden ve adımlardan kaçınılması çağrısında bulunan açıklamasının, esasen yabancı düşmanlığı ve Türk karşıtlığı gibi aşırı uçlara prim verdiğinin farkına varması gerekmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, "birliğin gerek Türkiye'deki anayasal düzeni ve demokrasiyi hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminden gerek AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK saldırılarından sonra yaptığı açıklamalarda olduğu gibi yine objektiflikten uzak ve gelişmeleri tam manasıyla değerlendirmeden hareket ettiği" kaydedildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesini, temel insan haklarını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlüklerini ve uluslararası sorumluluklarını ihlal eden ülkelere kuvvetli bir mesaj vermesi gereken AB’nin korumacı bir tavırla üye ülke dayanışması arkasına saklanması ve insan hakları ile Avrupa değerlerini açıkça ihlal eden Hollanda’nın arkasında durması son derece vahimdir.

AB’li muhataplarımız demokratik değerleri, temel hak ve özgürlükleri ancak seçici olarak uygulamakta ve sorunların çözümü için diyalog kanallarını tavsiye ederken, ülkemizin ciddi bir yaklaşımla Hollanda’nın aksine diplomasiden ve hukuktan sapmadan izlediği siyaseti görmezden gelmeyi tercih etmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı, AB’nin bu basiretsiz açıklaması ülkemiz için bir değer taşımamaktadır."