Avusturya: Sandıktan Avrupa'nın ilk sağcı lideri çıkabilir

Avusturya'da Avrupa'nın ilk aşırı sağcı liderinin iş başına gelmesiyle sonuçlanabilecek cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor.

Seçimde, Nisan'daki ilk turun birincisi, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin adayı Norbert Hofer ile, Yeşiller tarafından desteklenen bağımsız aday Alexander Van der Bellen yarışıyor.

İlk turda, merkez partilerin adayları elenmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avusturya siyasetine hakim olan partiler, ilk kez cumhurbaşkanı çıkaramayacak.



Göç tartışması



Göç, kampanyanın ana gündem maddesi oldu.

Geçen yıl Avusturya'ya 90 bin kişi sığınma başvurusunda bulundu. Bu, Avusturya nüfusunun yüzde birine karşılık geliyor.

Özgürlük Partisi, göçmenlik karşıtı bir kampanya yürüttü.

Cumhurbaşkanlığı ağırlıklı olarak törensel bir makam olmasına karşın, cumhurbaşkanının hükümeti görevden alma yetkisi bulunuyor.

Hofer hükümeti bununla tehdit ediyor.

Norbert Hofer'in başarısının partinin 2018'de yapılacak genel seçimlerdeki zaferinin habercisi olabileceği belirtiliyor.

İlk turda silah tutkusuyla tanınan 45 yaşındaki Hofer, oyların yüzde 35'ini, Van der Bellen ise yüzde 21'ini almıştı.